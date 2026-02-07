Arzt zweifelt – sofort kommt der Konter von Vonn

Und der Arzt legt nach: „Was sie jetzt tut, wäre bei einer Spitzensportlerin, deren Knie schon zu Beginn der Saison so funktionierte, als wäre das vordere Kreuzband gerissen, bei weitem nicht so überraschend. Wenn man Geschichten hört, wie ‘jemand hat jahrelang mit einem gerissenen Kreuzband gespielt‘, dann ist das chronisch. Das bedeutet, dass der Körper Zeit hat, sich anzupassen und die Muskulatur neu zu trainieren, um das Knie zu stützen.“