„Ich will mich in den Spiegel schauen können“

Rapid-Neuzugang Andi Weimann träumt vom Karriere-Highlight für Österreich. Gegen Hartberg könnte der Offensiv-Allrounder am Samstag bereits zum Einsatz kommen. Mit der „Krone“ sprach der 34-Jährige über seine Ziele, seine Fitness, den WM-Traum und das Hotel Mama.