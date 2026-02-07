Legendärer Dreifachsieg: „Benni brauchte lange“

Reinfried Herbst im sportkorne.at-Video-Talk! Am Rande der offiziellen Eröffnung des Austria House spricht der Ex-Slalom-Held mit Michael Fally in Cortina über den legendären Dreifachsieg bei Olympia 2006, darüber, warum Benni Raich „wirklich sehr, sehr lange brauchte“, sein Frisurgeheimnis und Linsey Vonns „sehr heiße Geschichte“.