Reinfried Herbst:

Legendärer Dreifachsieg: „Benni brauchte lange“

Sport-Mix
07.02.2026 07:17
Reinfried Herbst im sportkorne.at-Video-Talk! Am Rande der offiziellen Eröffnung des Austria House spricht der Ex-Slalom-Held mit Michael Fally in Cortina über den legendären Dreifachsieg bei Olympia 2006, darüber, warum Benni Raich „wirklich sehr, sehr lange brauchte“, sein Frisurgeheimnis und Linsey Vonns „sehr heiße Geschichte“.

