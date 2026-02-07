Ermittlungen gegen Karajicas: Der aktuelle Stand

Die Staatsanwaltschaft hatte der „Krone“ bekanntlich Ermittlungen wegen des Verdachts auf Wirtschaftsbetrug gegen Tomislav und Zeljko Karajica bestätigt (für beide gilt die Unschuldsvermutung). Jetzt gibt es in diesem Fall Neuigkeiten. Staatsanwaltschaftssprecher Markus Kitz erklärt.