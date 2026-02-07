„Tagesdecke?“ Spott über deutsches Olympia-Outfit

Nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 müssen sich die deutschen Athleten Spott und Hohn gefallen lassen. Sogar Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt macht sich über das Outfit ihrer Landsleute lustig.
Mit schwarzen Ponchos und Anglerhüten lief das deutsche Olympia-Team bei der Eröffnungsfeier ein. Die Kleidung war mit roten und goldenen Highlights verziert. Adidas hatte die 70-teilige Kollektion in Absprache mit den Athletinnen und Athleten entwickelt.
„Nicht für den Wintersport“
„Bei unseren Jacken rätseln wir noch immer: Ist das ein Poncho, eine Tagesdecke oder eine Luftmatratze?“, konnte sich Witt, die für die ARD im Einsatz war, ein Lachen am Freitagabend nicht verkneifen. „Total nachhaltig und universell einsetzbar. Du kannst es für alles einsetzen, nur nicht für den Wintersport.“
Auch das Netz lacht
Im Netz sprach ein User von „tragbaren Schlafsäcken für Deutschland“. Ein anderer meinte: „Alle Länder haben schicke Winterjacken. Der deutsche Michel kommt mit Anglerhut und Regenponcho.“ Ein Hingucker war das Outfit unserer Nachbarn allemal …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.