Schicker-Knall? Ilzer schließt Rücktritt nicht aus

„Er stellt nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft die Rahmenbedingungen her, um erfolgreich zu sein. Dazu ist er ein Charakter, der Personen und Abteilungen verbindet. Wir sind im Haus eine große Familie mit einer gemeinsamen Identität geworden. Ich hoffe nicht, dass wir unseren gemeinsamen Weg an der Heimatfront kaputt machen“, betont Ilzer.