Wer Frauen bei der Gründung unter die Arme greift

In der heimischen Startup-Szene gab es zwar im letzten Jahr viele Neugründungen, aber viele hatten Schwierigkeiten, genügend Geld für weiteres Wachstum zu bekommen. Auch bei der Geschlechteraufteilung besteht Aufholbedarf. Zuletzt hatten hierzulande 37 Prozent der Start-ups eine Frau im Gründungsteam und 22 Prozent aller Gründerinnen waren Frauen.