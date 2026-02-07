Fluch zu Ende! Austria jubelt dank „Boss Mode“

Nach den jüngsten Leistungen der Salzburger – einem 3:1 gegen den FC Basel und einem 2:3 gegen Aston Villa in der Europa League sowie einem 1:0 im Cup-Viertelfinale gegen den WAC – habe man Respekt gehabt. „Wenn ich selbst vor Herausforderungen stehe, gehe ich in diesen ‘Boss Mode‘“, erklärte Helm. „Ich verlange von meiner Mannschaft eine hohe Intensität, das haben sie umgesetzt.“ Man habe den Salzburgern ihre Stärken genommen. „Es ist wichtig, das richtige Mittel zu finden. Man darf nicht in ihre Stärken reinspielen.“