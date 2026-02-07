Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Breite Brust vor Derby

Fluch zu Ende! Austria jubelt dank „Boss Mode“

Bundesliga
07.02.2026 07:14
Die Wiener Austria jubelt in Salzburg.
Die Wiener Austria jubelt in Salzburg.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wiener Austria hat sich mit einem unerwarteten 2:0 in Salzburg reichlich Selbstvertrauen für das Heimderby nächsten Sonntag gegen Rapid geholt. Trainer Stephan Helm hat seinem Team den „Boss Mode“ eingeimpft – eine Denkweise, die darauf abzielt, die volle Kontrolle über das eigene Handeln zu übernehmen und Ablenkungen zu minimieren. Das Resultat: der erste Austria-Sieg in Salzburg seit mehr als elf Jahren. Der Tabellenführer dagegen haderte mit seinem Liga-Jahresauftakt.

0 Kommentare

Nach den jüngsten Leistungen der Salzburger – einem 3:1 gegen den FC Basel und einem 2:3 gegen Aston Villa in der Europa League sowie einem 1:0 im Cup-Viertelfinale gegen den WAC – habe man Respekt gehabt. „Wenn ich selbst vor Herausforderungen stehe, gehe ich in diesen ‘Boss Mode‘“, erklärte Helm. „Ich verlange von meiner Mannschaft eine hohe Intensität, das haben sie umgesetzt.“ Man habe den Salzburgern ihre Stärken genommen. „Es ist wichtig, das richtige Mittel zu finden. Man darf nicht in ihre Stärken reinspielen.“

Stephan Helm
Stephan Helm(Bild: APA/EXPA)

  Die Austria zog den Bullen mit einer soliden, teils tief stehenden Abwehr den Zahn. „Das Spiel ist einfach zu analysieren, das könnte sogar meine Oma“, meinte Helm nach seiner 50. Ligapartie als Austria-Coach. Man habe in der fünfwöchigen Vorbereitung sehr gut am Mannschaftsgefüge gearbeitet. „Wir konnten konkret darauf hintrainieren. Ich habe der Mannschaft eine Idee mitgegeben“, sagte Helm. „Das nützt aber alles nichts, wenn nicht der Spirit in der Mannschaft da ist.“

Junge Wilde bei der Austria
Der scheint bei der Austria vorhanden. „Wir haben eine gute Mischung“, meinte Kapitän Manfred Fischer. Acht österreichische Spieler im Matchkader waren 20 Jahre und jünger, fünf kamen auch zum Einsatz. Das sei nicht sein Verdienst, betonte Helm. „Kein einziger junger Spieler, der hier auf dem Platz gestanden ist, hat etwas geschenkt bekommen.“ Routinier Fischer (30) formulierte es so: „Die Jungen dürfen und müssen ihre Chance nützen – wenn nicht, bekommen sie einen Arschtritt von uns.“

Zitat Icon

Die Jungen dürfen und müssen ihre Chance nützen – wenn nicht, bekommen sie einen Arschtritt von uns.

Manfred Fischer

  Die lange Durststrecke gegen Salzburg – seit 2018 war man 24 Pflichtspiele sieglos – hätte schon „eine mentale Komponente“ gehabt. „Immer herzufahren und zu verlieren, da fehlt einem dann der Glaube“, erklärte Fischer. Durch den „Boss Mode“, den Helm vor dem Spiel ausgerufen hatte, hätten sich die Violetten das aber nicht anmerken lassen. Die Hoffnungen für das Wiener Derby sind nun groß. Fischer: „Wenn wir ähnlich auftreten wie hier, ist es unangenehm, gegen uns zu spielen.“

Lesen Sie auch:
Großer Jubel bei den Violetten – mit ihrem Sieg bei Red Bull Salzburg hatten vorab wohl nicht ...
Sensation zum Start
0:2! Red Bull Salzburg rutscht gegen Austria aus
06.02.2026

  Mithelfen will dabei auch Johannes Handl, der in den Schlussminuten sein Comeback nach fast einem halben Jahr Pause wegen der Folgen einer Viruserkrankung gab. Anfangs waren schwerwiegendere Krankheitsbilder befürchtet worden. „Für mich waren es zwei Siege – einer mit der Mannschaft und einer für mich persönlich. Die Zeit war sehr schwer“, sagte der 27-Jährige. Helm freute sich für seinen Schützling: „Wenn er topfit ist, ist er einer der besten Innenverteidiger der Liga.“

Alte Probleme bei Salzburg
Salzburg behielt die Tabellenführung, war aber schwer enttäuscht. „Wir waren zwar gut zuletzt, aber das bedeutet jetzt nichts mehr, wenn man so eine Leistung abruft“, meinte Kapitän Mads Bidstrup. „Wir haben nicht schnell genug gespielt. Wir müssen schärfer sein, es war ganz einfach schlecht.“ Trainer Thomas Letsch habe nach Spielende einige Dinge klar angesprochen, ergänzte Ersatzstürmer Karim Onisiwo. „Wir sind alle sauer.“

Thomas Letsch
Thomas Letsch(Bild: GEPA)

  Letsch missfiel das Auftreten. „Wir haben an uns höchste Ansprüche. Wir wollen Titel gewinnen“, betonte der Deutsche. „Nicht, was war, zählt, sondern das, was aktuell abläuft, und was kommt. Wir müssen immer liefern.“ Sein Team habe „ein bisschen behäbig“ gewirkt. „Wir brauchen in jedem Spiel die Schärfe und Galligkeit – das, was Red Bull Salzburg immer ausgezeichnet hat. Der Kopf wird rattern.“ Gegen einen tief stehenden Gegner waren die Bullen einmal mehr mit ihrem Latein am Ende. „Alle Mannschaften auf der Welt tun sich da schwer“, meinte Letsch. Es brauche Kreativität und Tiefenläufe.

Die Durchschlagskraft von Petar Ratkov im Strafraum wurde ebenfalls vermisst. Direkten Ersatz für den für kolportierte 13 Millionen Euro zu Lazio Rom abgegebenen Serben gibt es nicht. Letsch sprach von einer „gemeinsamen“ Entscheidung und der Schwierigkeit, einen solchen im Winter zu holen. „Ich bin mit dem Kader absolut zufrieden“, betonte der Chefcoach nach Ende der Transferzeit. Nächsten Sonntag geht es zu Abstiegskandidat GAK. Danach folgt ebenfalls auswärts der Ligaschlager bei Verfolger LASK.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
122.406 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
96.831 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
90.739 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Bundesliga
Breite Brust vor Derby
Fluch zu Ende! Austria jubelt dank „Boss Mode“
18. Runde im Ticker
Bundesliga: Rapid gegen Hartberg ab 17 Uhr LIVE
18. Runde im Ticker
Bundesliga: LASK gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE
Barry nach Austria-2:0
„Schieße nicht viele Tore, aber das war ein gutes“
Sensation zum Start
0:2! Red Bull Salzburg rutscht gegen Austria aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf