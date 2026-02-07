Olympia: Diese Österreicher sind heute im Einsatz!

Schmidhofer: „Lindsey hat das schon eimal gemacht“
„Sie weiß, wie‘s geht“
Gibt's heute die erste rot-weiß-rote Medaille? Hier die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina:
Ski alpin - Männer Abfahrt (11.30 Uhr)
Stefan Babinsky, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr
Skilanglauf - Frauen Skiathlon 20 km (13.00)
Teresa Stadlober
Skispringen - Frauen Normalschanzen (18.45)
Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Lisa Hirner, Meghann Wadsak
Eisschnelllauf - Frauen 3.000 m (16.00)
Janine Rosner
Ski Freestyle - Frauen Slopestyle, Qualifikation (10.30)
Lara Wolf
Männer Slopestyle, Qualifikation (14.00)
Matej Svancer, Julius Forrer
Rodeln - Männer Einsitzer, 1. und 2. Lauf (17.00)
Jonas Müller, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher
