Posch im Glück: Zwei Siege und ein Baby zum Start!

Zwei Spiele, zwei Erfolge – Neuzugang Stefan Posch hatte mit Mainz in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Start nach Maß, arbeitete sich mit dem Team in der Tabelle bereits auf Platz 16 vor. Der ÖFB-Teamspieler plauderte vor dem samstägigen Heimspiel gegen Augsburg mit der „Krone“ über seine Ziele, Como und Vaterfreuden.