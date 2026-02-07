„Ich schmeiße jetzt sicher nicht die Nerven weg“

Das Fleimstal und Teresa Stadlober – das ist die ganz große sportliche Liebe. Die 33-Jährige bestritt dort ihre erste WM, holte erstmals Weltcuppunkte, kämpfte sich erstmals in die Top 10 und verbuchte dort ihr Premieren-Stockerl. Einzig die Vorbereitung auf die Wettkämpfe im Fleimstal war alles andere als optimal, um es höflich zu formulieren.