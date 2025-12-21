Neuer Golfplatz samt Hotel in Kärnten geplant

Diese Reiselektüre macht richtig Lust auf Urlaub
Bücher zum Verschenken
Kärnten könnte bald seinen nächsten Golfplatz bekommen. Ein heimischer Unternehmer plant nämlich, zwischen Griffen und Völkermarkt eine 18 Loch große Anlage samt Hotelbetrieb und Co. zu errichten. Dabei ist sogar ein Ganzjahresbetrieb angedacht.
Unter dem Namen „Green Horizons“ soll am Gletschacher Feld ein moderner Golfpark entstehen – mit allem, was das Sportlerherz begehrt. Entwickelt wird das Millionenprojekt von der Smart Bau Consult GmbH aus Griffen, unterstützt von regionalen Investoren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.