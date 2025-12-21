„Mikrokosmen“: Drei Welten im Nahbereich

Aha-Erlebnis! Unter diesen Begriff könnte man die Gegenüberstellungen verschiedener Kunstpositionen stellen, die seit Jahren kongenial Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit dem Jahrhundertmaler vom Rutarhof offenbaren. Und wohl auch im kommenden Ausstellungsjahr wird man neue Facetten in Bergs Schaffen entdecken, wenn sich seine Präsenz in der kleinen Welt Unterkärnten auf Märkten und Kirchtagen, im Gasthaus oder in der Eisenbahn zum Mikrokosmos verdichtet, der Bergs Lebenswelt in den Nahbereich persönlicher Begegnungen rückt.