Beckham-Sohn blockiert Familie auf Social Media

Der Streit zwischen Promi-Spross Brookly Beckham und seinen Eltern ist offenbar noch weiter eskaliert: Der 26-Jährige hat seine gesamte Familie in den sozialen Medien blockiert. Er will auch seiner 14-jährigen Schwester Harper nichts mehr wissen ...
Seit Brooklyn die US-Schauspielerin Nicola Peltz 2022 geheiratet hat, hängt der Haussegen im Beckham-Clan schief. Stein des Anstoßes war ausgerechnet das Brautkleid der 30-Jährigen: Sie hatte sich für einen Entwurf von Valentino anstatt ihrer Schwiegermutter in spe und Modedesignerin Victoria entschieden.
Brooklyn und Nicola zelebrieren ihre Liebe gern auf Instagram – der Rest der Beckhams kann dabei jedoch nicht zusehen:
Bruder: „Sie wachten blockiert auf“
Nun äußerte sich Bruder Cruz zu dem Familiendrama. Seine Eltern hätten eines Morgens – ohne Vorwarnung - feststellen müssen, dass sie sich das Profil ihres ältesten Sohnes nicht mehr ansehen konnten. „Meine Mutter und mein Vater würden ihrem Sohn niemals entfolgen“, stellt der 20-Jährige klar. „Sie wachten blockiert auf. Ich auch.“ Auch Nicola folgt keinem Mitglied der Familie Beckham auf Instagram.
Wie tief zerrüttet das Verhältnis mittlerweile ist, darauf lässt auch ein kürzlich erschienenes Interview von Victoria schließen: Darin erklärte das Ex-Spice-Girl, dass sie sich sonst mit Frauen gut verstehe. „Ich bin eine richtige Frauenfreundin. Ich meine, du musst schon ein richtiger Idiot sein, damit ich mich als Frau nicht mit dir verstehe“, sagte sie im Radiosender XM.
Ganz offensichtlich ein Seitenhieb gegen Peltz, die für den Bruch mit ihrem Sohn verantwortlich sein soll. Victoria erklärte in der Sendung weiter: „Ich liebe Frauen, wissen Sie, und das ist zum Teil der Grund, warum ich im Bereich Mode und Schönheit das mache, was ich mache.“
Besonders Brooklyns 14-jährige Schwester soll sehr unter dem Streit leiden. „Harper vermisst ihren großen Bruder und Nicola sehr“, erklärte eine Quelle gegenüber „Sun“. Seine Mutter dagegen rechne nicht mit einer raschen Versöhnung: „Victoria hofft, dass Brooklyn wenigstens über Weihnachten seine Großeltern anruft“, so der Insider weiter. Zu dem Paar habe Brooklyn seit Kindheitstagen eine enge Beziehung gehabt.
