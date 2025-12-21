Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch seine Schwester

Beckham-Sohn blockiert Familie auf Social Media

Society International
21.12.2025 12:57
Hier zeigte sich die Familie Beckham noch vereint – Nicola Peltz (rechts) macht aber keinen ...
Hier zeigte sich die Familie Beckham noch vereint – Nicola Peltz (rechts) macht aber keinen besonders begeisterten Eindruck auf dem Gruppenfoto mit ihrer angeheirateten Familie.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Der Streit zwischen Promi-Spross Brookly Beckham und seinen Eltern ist offenbar noch weiter eskaliert: Der 26-Jährige hat seine gesamte Familie in den sozialen Medien blockiert. Er will auch seiner 14-jährigen Schwester Harper nichts mehr wissen ...

0 Kommentare

Seit Brooklyn die US-Schauspielerin Nicola Peltz 2022 geheiratet hat, hängt der Haussegen im Beckham-Clan schief. Stein des Anstoßes war ausgerechnet das Brautkleid der 30-Jährigen: Sie hatte sich für einen Entwurf von Valentino anstatt ihrer Schwiegermutter in spe und Modedesignerin Victoria entschieden. 

Brooklyn und Nicola zelebrieren ihre Liebe gern auf Instagram – der Rest der Beckhams kann dabei jedoch nicht zusehen: 

Bruder: „Sie wachten blockiert auf“
Nun äußerte sich Bruder Cruz zu dem Familiendrama. Seine Eltern hätten eines Morgens – ohne Vorwarnung - feststellen müssen, dass sie sich das Profil ihres ältesten Sohnes nicht mehr ansehen konnten. „Meine Mutter und mein Vater würden ihrem Sohn niemals entfolgen“, stellt der 20-Jährige klar. „Sie wachten blockiert auf. Ich auch.“ Auch Nicola folgt keinem Mitglied der Familie Beckham auf Instagram.

Wie tief zerrüttet das Verhältnis mittlerweile ist, darauf lässt auch ein kürzlich erschienenes Interview von Victoria schließen: Darin erklärte das Ex-Spice-Girl, dass sie sich sonst mit Frauen gut verstehe. „Ich bin eine richtige Frauenfreundin. Ich meine, du musst schon ein richtiger Idiot sein, damit ich mich als Frau nicht mit dir verstehe“, sagte sie im Radiosender XM.

Lesen Sie auch:
Victoria Beckham bei der Paris Fashion Week – doch Sohn Brooklyn fehlt erneut.
„Hart für Mutter“
Victoria Beckham deutet Schmerz um Brooklyn an!
05.10.2025
Krone Plus Logo
Glamour-Clan
Beckhams: Warum der älteste Sohn Kontakt abbrach
28.09.2025

Ganz offensichtlich ein Seitenhieb gegen Peltz, die für den Bruch mit ihrem Sohn verantwortlich sein soll. Victoria erklärte in der Sendung weiter:  „Ich liebe Frauen, wissen Sie, und das ist zum Teil der Grund, warum ich im Bereich Mode und Schönheit das mache, was ich mache.“

Besonders Brooklyns 14-jährige Schwester soll sehr unter dem Streit leiden. „Harper vermisst ihren großen Bruder und Nicola sehr“, erklärte eine Quelle gegenüber „Sun“. Seine Mutter dagegen rechne nicht mit einer raschen Versöhnung: „Victoria hofft, dass Brooklyn wenigstens über Weihnachten seine Großeltern anruft“, so der Insider weiter. Zu dem Paar habe Brooklyn seit Kindheitstagen eine enge Beziehung gehabt. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
321.403 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
137.216 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
129.172 mal gelesen
Mehr Society International
Auch seine Schwester
Beckham-Sohn blockiert Familie auf Social Media
Heimliche Hochzeit
Überraschung! Gisele Bündchen hat „Ja“ gesagt
Regisseur begeistert
Sydney Sweeney hat ein gesundes Körperbewusstsein
Kollegen einig
Harrison Ford hat die „Weltkultur geprägt“
Unfassbares Coverfoto
Ed Sheeran tätowiert und auftrainiert wie nur was!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf