ÖSV-Stars glänzen am Christkindlmarkt mit Kiachln

ÖSV-Stars haben sich am Sonntag in den Dienst der guten Sache gestellt. Im Rahmen der Kaiserweihnacht am Innsbrucker Bergisel backten und verkauften der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer und die Athleten Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger, Stefan Babinsky, Daniel Danklmaier und Andreas Ploier traditionelle „Kiachln“. Im Fokus des Events stand die psychische Gesundheit.
„Wie gut die Kiachln waren, wissen wir nicht, aber wir freuen uns, dass wir helfen konnten. Leider steht oft das Körperliche im Vordergrund, aber die psychische Gesundheit, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, ist mindestens genauso wichtig“, waren sich Kriechmayr und Mayer einig.
15.000 Euro für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Der gesamte Erlös wurde vom Verein „Ski Austria Speed Charity“, den die beiden gegründet haben, noch einmal erhöht und so konnte Kathrin Sevecke, die Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Tirol Kliniken und der Medizinischen Universität Innsbruck, einen Spendenscheck in der Höhe von 15.000 Euro entgegennehmen.
Wir können mit diesen Mitteln vor allem therapeutische Aktivitäten ermöglichen, die im Rahmen der regulären Behandlung nicht finanziert werden.
Kathrin Sevecke
Das Geld komme dem Verein der Kinder- und Jugendpsychiatrie zugute. „Ich möchte mich herzlich für diese Spende bedanken“, so Sevecke. „Wir können den Kindern und Jugendlichen mit diesen Mitteln vor allem therapeutische Aktivitäten ermöglichen, die im Rahmen der regulären Behandlung nicht finanziert werden – etwa Reit- oder Hundetherapie, aber auch sportliche Betätigungen wie Klettern oder Eislaufen“.
Info zu „Ski Austria Speed Charity“
Dieser gemeinnützige Verein, der 2021 von Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr gegründet wurde, unterstützt Menschen in unverschuldeten Notlagen schnell und unbürokratisch. Die bereitgestellten Mittel stammen aus Spenden von Ski Austria Athleten und deren Trainern und Betreuern. Sämtliche Verwaltungskosten werden vom Österreichischen Skiverband getragen – wodurch jede Spende dort ankommt, wo sie gebraucht wird.
