Feuerwehr rettete 73-Jährige aus Unfallauto

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstagnachmittag im Stadtgebiet von Feldkirchen in Kärnten. Eine 73-jährige Pkw-Lenkerin kam von der Fahrbahn ab...
Frontalcrash in Feldkirchen in Kärnten: Zwei Frauen aus dem Bezirk wurden bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag verletzt.
Denn eine 73 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Feldkirchen kam plötzlich mit ihrem Fahrzeug im Stadtgebiet von Feldkirchen in einer Rechtskurve nach links ab und stieß in den entgegenkommenden Pkw einer 69 Jahre alten Frau, die ebenfalls aus dem Bezirk Feldkirchen stammt.
Feuerwehr rettete Pensionistin aus Auto
Während die 69-Jährige leichte Verletzung erlitt, musste die ältere Frau von der Feuerwehr aus dem Unfallwrack geborgen werden: „Nach notärztlicher Versorgung wurde die Verletzte von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht“, schildert die Polizei.
