Dieses Mädchen kämpft um ein normales Leben

My Duyen ist zehn Jahre alt und lebt seit ihrer Geburt mit schweren gesundheitlichen Einschränkungen. Essen, Greifen und Schreiben sind für sie keine Selbstverständlichkeit. Mit gezielter therapeutischer Unterstützung kann sie wichtige Fähigkeiten weiterentwickeln. Dafür braucht sie dringend Hilfe.
Essen, Greifen oder Schreiben – Dinge, die für die meisten selbstverständlich sind, verlangen von My Duyen Geduld, Konzentration und Kraft. Das Mädchen kam mit dem VACTERL-Syndrom zur Welt, einer seltenen Kombination schwerer Fehlbildungen.
Mehrere Organe waren betroffen. Acht Operationen folgten, noch bevor sie sprechen oder laufen konnte. Die ersten sieben Monate ihres Lebens verbrachte sie auf der Intensivstation des LKH Graz. Sechs Jahre lang lebte My Duyen mit einer Kanüle im Hals. Essen war in dieser Zeit unmöglich.
Bis heute ist ihre Speiseröhre zu eng. Sie kann nur flüssige oder breiige Nahrung zu sich nehmen. Für einen kleinen Bissen Brot braucht sie fast eine Stunde. Zusätzlich leidet My Duyen an epileptischen Anfällen.
Nur vier Finger an jeder Hand, aber ganz viel Lebensmut
Stark eingeschränkt sind auch ihre Hände. Ihre Arme wachsen nur zu etwa sechzig Prozent. An der rechten Hand trägt sie einen Fixateur, greifen kann sie nur mit der linken und selbst das nur eingeschränkt, denn sie hat nur vier Finger. Trotzdem malt My Duyen gern, lacht viel und begegnet ihrer Umwelt mit erstaunlichem Lebensmut.
Die 10-Jährige besucht die Sonderschule in Oberwart. Sie kann schreiben, allerdings nur in Blockschrift und durch Abschreiben. Im Rechnen kann sie bis 30 addieren und subtrahieren. Kleine Fortschritte, die für sie große Bedeutung haben.
Spendenkonto: Raiffeisenlandesbank Burgenland
IBAN: AT81 3300 0000 0118 7210
Kennwort: My Duyen
Damit My Duyen im Alltag und in der Schule weiterlernen kann, ist sie auf gezielte therapeutische Unterstützung angewiesen. Diese hilft ihr beim Essen, beim gezielten Greifen und beim Schreiben – Fähigkeiten, die für mehr Selbstständigkeit entscheidend sind. Für zwei Therapien gibt es einen Kassenvertrag, Ergotherapie und Logopädie müssen jedoch privat finanziert werden. Ohne diese Unterstützung verliert My Duyen, was sie sich mühsam erarbeitet hat.
