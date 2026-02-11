Dieses Mädchen kämpft um ein normales Leben

Nur vier Finger an jeder Hand, aber ganz viel Lebensmut

Stark eingeschränkt sind auch ihre Hände. Ihre Arme wachsen nur zu etwa sechzig Prozent. An der rechten Hand trägt sie einen Fixateur, greifen kann sie nur mit der linken und selbst das nur eingeschränkt, denn sie hat nur vier Finger. Trotzdem malt My Duyen gern, lacht viel und begegnet ihrer Umwelt mit erstaunlichem Lebensmut.