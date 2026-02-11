Lamparter: „Hat mir ein paar Tränen rausgedrückt“

Dafür opferte Lamparter einiges und krempelte auch vieles um. „Ich habe sehr viel auf Professionalität geschaut, was Ernährung, Schlaf und was es sonst noch im Sport gibt, betrifft. Gott sei Dank bin ich belohnt worden.“ Bereits nach seinem sechsten Platz im Skispringen war er von vielen rot-weiß-roten Fans gefeiert worden. Wenig später feierte Lamparter, Mitglied der Rumer Muller und leidenschaftlich als „Zottler“ unterwegs, einen seiner größten Erfolge im Umkreis seiner Liebsten. „Es gibt nicht viele emotionalere Momente“, sagte er auch mit Blick auf die Anwesenheit von Papa Hannes, Mama Angela und Schwester Anna, die wegen einer Uni-Prüfung erst zum Langlauf-Showdown ins Fleimstal gekommen war.