Nach Anrainer-Protest: Kommt jetzt ein Tempolimit?

Jahrelang galten die Warnungen der Anrainer als unbegründet. Dann wurde ein Kinderwagen mit einem Baby von einem Auto touchiert. Nach lautem Protest der Anrainer reagiert die Bezirksverwaltungsbehörde jetzt und will gefährlichen Straßenabschnitt auf L256 nochmals überprüfen
Der Aufschrei der Bewohner über die Verkehrssituation auf der Kalcher Straße in Neuhaus am Klausenbach, hat Bewegung in die Causa gebracht. Nach einem Bericht der „Krone“ meldet sich nun die Behörde zu Wort und kündigt eine neuerliche Prüfung an.
Behörde: „Nehmen Vorfall sehr ernst“
In einer Stellungnahme heißt es, man nehme den Vorfall „sehr ernst“. Der betroffene Streckenabschnitt soll jetzt im Hinblick auf eine Reduktion der erlaubten Höchstgeschwindigkeit erneut überprüft werden. Konkret heißt es, dass „unverzüglich alle Veranlassungen getroffen werden, um die Situation vor Ort abermals zu beurteilen.“ Dabei sollen „alle entscheidungsrelevanten Parameter nochmals genauestens abgeklärt“ und „objektiv sowie rechtlich korrekt einer Prüfung unterzogen“ werden.
Der Protest der Anrainer kommt nicht überraschend. Sie warnen hier seit über 20 Jahren vor der Verkehrssituation. Auslöser für den jüngsten Aufschrei war der Vorfall, bei dem ein Pkw einen Kinderwagen touchierte, in dem ein drei Wochen altes Baby lag. Die Mutter reagierte geistesgegenwärtig, hielt den Wagen fest, eine Achse brach. Das Kind blieb unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.