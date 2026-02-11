Nach Anrainer-Protest: Kommt jetzt ein Tempolimit?

Behörde: „Nehmen Vorfall sehr ernst“

In einer Stellungnahme heißt es, man nehme den Vorfall „sehr ernst“. Der betroffene Streckenabschnitt soll jetzt im Hinblick auf eine Reduktion der erlaubten Höchstgeschwindigkeit erneut überprüft werden. Konkret heißt es, dass „unverzüglich alle Veranlassungen getroffen werden, um die Situation vor Ort abermals zu beurteilen.“ Dabei sollen „alle entscheidungsrelevanten Parameter nochmals genauestens abgeklärt“ und „objektiv sowie rechtlich korrekt einer Prüfung unterzogen“ werden.