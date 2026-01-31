Fühlen Sie sich in Ihrer Redefreiheit beschränkt?



Wie stehe Sie zu den Äußerungen der beiden FPÖ-Politiker? Finden Sie die Urteile gerechtfertigt oder überzogen? Sehen Sie diese sogar als Beschneidung derer Meinungsfreiheit oder müssen bestimmten Äußerungen Grenzen gesetzt werden? Empfinden Sie hier eine Unverhältnismäßigkeit je nach politischer Gesinnung und woran könnte dies liegen? Fühlen Sie sich selbst in Ihrer Redefreiheit beschränkt und wenn ja, inwiefern? Falls nicht, haben Sie Vorschläge, wie man wieder zu einem gesitteten Umgang zurückkehren kann? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!