Frage des Tages

Semesterferien: Zieht es Sie noch auf die Piste?

Forum
01.02.2026 15:29
Skifahrer genießen den wunderebaren Ausblick von der Piste.
Skifahrer genießen den wunderebaren Ausblick von der Piste.(Bild: Martin Huber)
Porträt von Community
Von Community

Viele Österreicher nutzen die Semesterferien gern für einen Skiurlaub. Doch Lawinengefahr, unbeständiges Wetter und insbesondere die hohen Preise trüben das Vergnügen. Unsere Frage vom 1. Februar lautet: „Semesterferien: Zieht es Sie noch auf die Skipiste?“

Können Sie sich das Skifahren noch leisten? Ist bei Ihnen die Zeit auf der Piste ein Muss, oder verzichten Sie lieber? Wo fahren Sie am liebsten Ski oder Snowboard? Hat sich diese Freizeitaktivität für Sie in den letzten Jahren verändert?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

