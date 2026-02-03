Elektroauto brannte und musste „geflutet“ werden

Erneuter Brand nach Abschleppung

Doch die Gefahr war noch nicht vorbei: Nach der Abschleppung durch den ÖAMTC kam es erneut zu einem Brand am Fahrzeug. Um ein weiteres Aufflammen zu verhindern, musste die Stadtfeuerwehr Schwaz das Auto in einem speziellen E-Brand-Container „fluten“ – ein Vorgehen, das speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde, in dem sich Akkus schnell wieder entzünden können.