Elektroauto brannte und musste „geflutet“ werden

Ein Elektroauto ging am Dienstagvormittag in Tirol in Flammen auf – und das gleich zweimal! Zuerst konnte der Besitzer den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen, doch nach der Abschleppung flammte das Fahrzeug erneut auf. Der Wagen musste in einem Spezial-Container gelöscht werden.
Schock auf einem Firmengelände in Jenbach (Bezirk Schwaz): Gegen 11 Uhr geriet ein Elektroauto in Brand. Der Besitzer des Pkw reagierte sofort und versuchte, das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Kurz darauf konnte die Feuerwehr das Feuer endgültig löschen.
Erneuter Brand nach Abschleppung
Doch die Gefahr war noch nicht vorbei: Nach der Abschleppung durch den ÖAMTC kam es erneut zu einem Brand am Fahrzeug. Um ein weiteres Aufflammen zu verhindern, musste die Stadtfeuerwehr Schwaz das Auto in einem speziellen E-Brand-Container „fluten“ – ein Vorgehen, das speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde, in dem sich Akkus schnell wieder entzünden können.
Brandursache geklärt
Glücklicherweise wurde bei beiden Vorfällen niemand verletzt. Am Auto entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Als wahrscheinliche Ursache des Brandes gilt ein nachträglich eingebauter Heizlüfter.
