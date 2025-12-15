Vorteilswelt
Bei Gipfel in Berlin

Ukraine zu EU? Russland deutet Zustimmung an

Außenpolitik
15.12.2025 18:55
Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum am ...
Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum am Montagnachmittag(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Bei den Friedensgesprächen in Berlin wird eine Zustimmung Russlands zu einem EU-Beitritt der Ukraine angedeutet. Ukrainische und US-Verhandler melden zudem Fortschritte bei den Friedensgesprächen. Am Abend werden diese mit europäischen Spitzenpolitikern und Präsident Trump fortgesetzt – ein Durchbruch bleibt möglich.

Seit Sonntag finden in Berlin Verhandlungen über einen Ukraine-Friedensplan statt, bei denen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, beteiligt sind. Während Witkoff von großen Fortschritten sprach, äußerten sich andere, mit den Gesprächen vertraute Personen zunächst vorsichtiger.

Chefverhandler hofft auf Einigung „bis Ende des Tages“
Am Montag, dem zweiten Tag der Verhandlungen äußerte sich der ukrainische Chefverhandler Rustem Umjerow nun ebenfalls zufrieden über den bisherigen Verlauf der „konstruktiven und produktiven“ Gespräche in Berlin und erklärte auf X (vormals Twitter): „Wir haben echte Fortschritte erzielt und hoffen, dass wir bis zum Ende des Tages eine Einigung erzielen werden, die uns dem Frieden näher bringt.“ 

EU-Beitritt freigestellt
US-Beamte gaben nach den Gesprächen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den US-Vertretern am Montagnachmittag bekannt, dass Russland signalisiert habe, dafür offen zu sein, dass die Ukraine Teil der Europäischen Union würde. Das wäre ein Teil eines Friedensabkommens zur Beendigung des Krieges. Moskau hatte bisher mehrfach für die Ukraine inakzeptable Bedingungen für einen Friedensdeal gestellt.

Russische Vermögenswerte für die Ukraine
Am Nachmittag sprachen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum. Merz erhielt viel Applaus für seine Rede, in der er die EU-Staaten aufforderte, beim anstehenden EU-Gipfel am Donnerstag die Freigabe der eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu beschließen. Er erklärte: „Wenn uns das nicht gelingt, dann wird die Handlungsfähigkeit dieser Europäischen Union über Jahre, wenn nicht über längere Zeit, massiv beschädigt sein“.

Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Kanzleramt.
Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Kanzleramt.(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)

Nach der Rede kamen die beiden Ländervertreter zu einem bilateralen Treffen im Kanzleramt zusammen, und am Abend sind Gespräche mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs geplant. Konkret werden die Premierminister aus Großbritannien und den Niederlanden und die Ministerpräsidenten aus Italien, Polen und Schweden und der Staatspräsident aus Frankreich erwartet. Außerdem sollen die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte eintreffen.

Lesen Sie auch:
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj in Berlin.
Ukraine-Gespräche
Chefverhandler hofft auf Einigung „bis Tagesende“
15.12.2025

Donald Trump schaltet sich zu
US-Beamte gaben außerdem bekannt, dass die Ukraine-Verhandlungen am Montagabend fortgesetzt werden. Das US-Verhandlerteam werde sich beim Abendessen der europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Präsident Selenskyj anschließen. Zusätzlich wird sich US-Präsident Donald Trump telefonisch aus den USA zuschalten und beim Dinner im Kanzleramt mit den Staats- und Regierungschefs sprechen.

Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Lisa-Marie Wögerbauer
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Folgen Sie uns auf