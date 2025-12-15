Ukraine zu EU? Russland deutet Zustimmung an

Russische Vermögenswerte für die Ukraine

Am Nachmittag sprachen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum. Merz erhielt viel Applaus für seine Rede, in der er die EU-Staaten aufforderte, beim anstehenden EU-Gipfel am Donnerstag die Freigabe der eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu beschließen. Er erklärte: „Wenn uns das nicht gelingt, dann wird die Handlungsfähigkeit dieser Europäischen Union über Jahre, wenn nicht über längere Zeit, massiv beschädigt sein“.