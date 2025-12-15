Ukraine zu EU? Russland deutet Zustimmung an

Bei den Friedensgesprächen in Berlin wird eine Zustimmung Russlands zu einem EU-Beitritt der Ukraine angedeutet. Ukrainische und US-Verhandler melden zudem Fortschritte bei den Friedensgesprächen. Am Abend werden diese mit europäischen Spitzenpolitikern und Präsident Trump fortgesetzt – ein Durchbruch bleibt möglich.
Seit Sonntag finden in Berlin Verhandlungen über einen Ukraine-Friedensplan statt, bei denen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, beteiligt sind. Während Witkoff von großen Fortschritten sprach, äußerten sich andere, mit den Gesprächen vertraute Personen zunächst vorsichtiger.
Chefverhandler hofft auf Einigung „bis Ende des Tages“
Am Montag, dem zweiten Tag der Verhandlungen äußerte sich der ukrainische Chefverhandler Rustem Umjerow nun ebenfalls zufrieden über den bisherigen Verlauf der „konstruktiven und produktiven“ Gespräche in Berlin und erklärte auf X (vormals Twitter): „Wir haben echte Fortschritte erzielt und hoffen, dass wir bis zum Ende des Tages eine Einigung erzielen werden, die uns dem Frieden näher bringt.“
EU-Beitritt freigestellt
US-Beamte gaben nach den Gesprächen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den US-Vertretern am Montagnachmittag bekannt, dass Russland signalisiert habe, dafür offen zu sein, dass die Ukraine Teil der Europäischen Union würde. Das wäre ein Teil eines Friedensabkommens zur Beendigung des Krieges. Moskau hatte bisher mehrfach für die Ukraine inakzeptable Bedingungen für einen Friedensdeal gestellt.
Russische Vermögenswerte für die Ukraine
Am Nachmittag sprachen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum. Merz erhielt viel Applaus für seine Rede, in der er die EU-Staaten aufforderte, beim anstehenden EU-Gipfel am Donnerstag die Freigabe der eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu beschließen. Er erklärte: „Wenn uns das nicht gelingt, dann wird die Handlungsfähigkeit dieser Europäischen Union über Jahre, wenn nicht über längere Zeit, massiv beschädigt sein“.
Nach der Rede kamen die beiden Ländervertreter zu einem bilateralen Treffen im Kanzleramt zusammen, und am Abend sind Gespräche mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs geplant. Konkret werden die Premierminister aus Großbritannien und den Niederlanden und die Ministerpräsidenten aus Italien, Polen und Schweden und der Staatspräsident aus Frankreich erwartet. Außerdem sollen die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte eintreffen.
Donald Trump schaltet sich zu
US-Beamte gaben außerdem bekannt, dass die Ukraine-Verhandlungen am Montagabend fortgesetzt werden. Das US-Verhandlerteam werde sich beim Abendessen der europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Präsident Selenskyj anschließen. Zusätzlich wird sich US-Präsident Donald Trump telefonisch aus den USA zuschalten und beim Dinner im Kanzleramt mit den Staats- und Regierungschefs sprechen.
