Pkw kam von Straße ab

43-Jähriger bei Unfall im Südburgenland getötet

Burgenland
20.12.2025 11:15
Samstagfrüh ereignete sich der tödliche Unfall (Symbolfoto).
Samstagfrüh ereignete sich der tödliche Unfall (Symbolfoto).(Bild: sos)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Samstagfrüh zwischen Hannersdorf und Welgersdorf (Bezirk Oberwart). Für einen 43-jährigen Lenker kam dabei jede Hilfe zu spät.

Der Mann fuhr mit seinem Pkw auf der L244 von Großpetersdorf kommend Richtung Burg. Zwischen Hannersdorf und Welgersdorf kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte in Folge gegen eine Wasserrinne. Dadurch überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen.

Für den 43-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehren Hannersdorf und Großpetersdorf waren im Einsatz.

