43-Jähriger bei Unfall im Südburgenland getötet

O du feuchtfröhliche, o du selige Weihnachtszeit!
Wieviel wir trinken
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Samstagfrüh zwischen Hannersdorf und Welgersdorf (Bezirk Oberwart). Für einen 43-jährigen Lenker kam dabei jede Hilfe zu spät.
Der Mann fuhr mit seinem Pkw auf der L244 von Großpetersdorf kommend Richtung Burg. Zwischen Hannersdorf und Welgersdorf kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte in Folge gegen eine Wasserrinne. Dadurch überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen.
Für den 43-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehren Hannersdorf und Großpetersdorf waren im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.