Rauferei im Parlament wegen Whistleblower-Behörde

Raufereien im Parlament

Am Tag vor der Entscheidung des Nationalrats gab es eine tumultartige Debatte. Igor Matovič, der Vorsitzende der konservativ-populistischen Oppositionspartei „Slowakei“, hatte zunächst Ministerpräsident Fico an der Fortsetzung einer Rede gehindert, indem er das Rednerpult blockierte. Er trug dabei ein T-Shirt mit der Aufschrift „Wir haben genug von Fico!“ Daraufhin ging Matovič mit seinem Mobiltelefon durch die Reihen der Abgeordneten des Regierungslagers und filmte sie mit den Worten: „Das sind die Leute, die Verbrecher amnestieren“. Als ihm gegen ihren Willen gefilmte Parlamentarier sein Handy entreißen wollten, kam es zu Rangeleien, in die auch andere Abgeordnete verwickelt waren.