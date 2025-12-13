Baustelle auf Autobahn sorgt für heftige Kritik

Anrainer beklagen starke Lärm- und Staubbelastung durch Abrissarbeiten. Die Neuerrichtung wird nun in Frage gestellt. Nach 40 Jahren muss die Unterflurtrasse St. Andrä auf der Tauernautobahn neu errichtet werden.
Ein ehemaliger Sachverständiger ortet nun sogar einen Bauskandal; denn die Unterführung sei regelmäßig gewartet und gereinigt worden. Offensichtliche Bauschäden seien ebenfalls nicht ersichtlich gewesen. „Es wird kein ersichtliches Gutachten angeführt, dass den Neubau und die damit herrührende Lärm- und Staubbelastung für die Anrainer begründen würde!“
Der Neubau sei wesentlich wirtschaftlicher als eine Sanierung der bestehenden Unterflurtrasse. Sie wurde damals in Fertigteilbeton-Bauweise errichtet. „In die Konstruktion ist Wasser eingedrungen, das hat zu verstärkter Korrosion geführt“, stellt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik klar.
Arbeiten zwischen 7 und 19 Uhr
Bei den Bauarbeiten werde darauf geachtet, dass die vorgegebenen Bauzeiten eingehalten werden. „Das heißt, dass nur werktags zwischen 7 und 19 Uhr die Arbeiten durchgeführt werden“, so Mocnik. Dazu würden zum Beispiel Zufahrtsstraßen bewässert, um die Staubbildung so gut es geht zu minimieren. Dass die Maßnahmen eingehalten werden, dafür sorgt eine verstärkte Kontrolle durch die Projektleitung sowie die Bauaufsicht vor Ort.
