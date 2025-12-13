Baustelle auf Autobahn sorgt für heftige Kritik

Arbeiten zwischen 7 und 19 Uhr

Bei den Bauarbeiten werde darauf geachtet, dass die vorgegebenen Bauzeiten eingehalten werden. „Das heißt, dass nur werktags zwischen 7 und 19 Uhr die Arbeiten durchgeführt werden“, so Mocnik. Dazu würden zum Beispiel Zufahrtsstraßen bewässert, um die Staubbildung so gut es geht zu minimieren. Dass die Maßnahmen eingehalten werden, dafür sorgt eine verstärkte Kontrolle durch die Projektleitung sowie die Bauaufsicht vor Ort.