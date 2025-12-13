Pkw prallte gegen Felswand: drei Personen verletzt

Schwerer Unfall am Samstagmorgen auf der Felbertauernstraße in Osttirol! Ein 32-jähriger Kroate kam über den Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine Felswand. Er und seine beiden Mitfahrer wurden dabei verletzt. Die Feuerwehr musste den Lenker aus dem Wrack bergen.
Gegen 6.25 Uhr war der 32-jährige Kroate auf der Felbertauernstraße in Richtung Matrei. Gut fünf Kilometer nach dem Tunnel geriet er aus bislang noch ungeklärter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine Felswand.
Das Fahrzeug wurde auf die Straße zurückgeschleudert und kam dort seitlich auf der Beifahrerseite zum Stillstand. Sein Beifahrer und ein weiterer Insasse (39 und 45 Jahre) konnten sich aus dem Wrack befreien.
Die Feuerwehr Matrei in Osttirol konnte den eingeklemmten Lenker mittels Bergeschere befreien
Die Polizei
Der Lenker wurde auf dem Fahrersitz eingeklemmt. Passanten und ein zufällig vorbeikommender Sanitäter leisteten Erste Hilfe. „Die Feuerwehr Matrei in Osttirol konnte den eingeklemmten Lenker mittels Bergeschere befreien“, schildert die Polizei.
Männer im Spital, Straße war gesperrt
Alle drei Insassen waren ansprechbar und wurden mit erheblichen Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Dort wurden sie behandelt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Felbertauernstraße war für gut eine Stunde lang gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.