Lenker war eingeklemmt

Pkw prallte gegen Felswand: drei Personen verletzt

Tirol
13.12.2025 11:07
Archivbild

Schwerer Unfall am Samstagmorgen auf der Felbertauernstraße in Osttirol! Ein 32-jähriger Kroate kam über den Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine Felswand. Er und seine beiden Mitfahrer wurden dabei verletzt. Die Feuerwehr musste den Lenker aus dem Wrack bergen.

Gegen 6.25 Uhr war der 32-jährige Kroate auf der Felbertauernstraße in Richtung Matrei. Gut fünf Kilometer nach dem Tunnel geriet er aus bislang noch ungeklärter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine Felswand.

Das Fahrzeug wurde auf die Straße zurückgeschleudert und kam dort seitlich auf der Beifahrerseite zum Stillstand. Sein Beifahrer und ein weiterer Insasse (39 und 45 Jahre) konnten sich aus dem Wrack befreien.

Die Feuerwehr Matrei in Osttirol konnte den eingeklemmten Lenker mittels Bergeschere befreien

Der Lenker wurde auf dem Fahrersitz eingeklemmt. Passanten und ein zufällig vorbeikommender Sanitäter leisteten Erste Hilfe. „Die Feuerwehr Matrei in Osttirol konnte den eingeklemmten Lenker mittels Bergeschere befreien“, schildert die Polizei.

Männer im Spital, Straße war gesperrt
Alle drei Insassen waren ansprechbar und wurden mit erheblichen Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Dort wurden sie behandelt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Felbertauernstraße war für gut eine Stunde lang gesperrt. 

Martin Oberbichler
