„Mit Mikro-ÖV bis in den letzten Winkel Kärntens“

Ganz anders verhält es sich allerdings mit dem öffentlichen Verkehr, den tagtäglich Abertausende dazu nutzen, um zur Arbeit oder Ausbildung zu gelangen. Und hier wird die mobile Zeitenwende richtig spürbar, denn die Fahrpläne wurden völlig überarbeitet, sorgen ab Sonntag für mehr Verbindungen und kürzere Taktzeiten. „Für 99 Prozent der Fahrgäste wird das ausschließlich Vorteile bringen, ein paar müssen sich an die neuen Pläne anpassen“, erklärt ein Mitarbeiter der Kärntner Linien im Rahmen der eigenen Roadshow. „Leider kann man es nicht für alle perfekt hinbekommen.“