Versperrtes Behinderten-WC: „Mir fehlen die Worte“

„Der Vorfall ist absolut bedauerlich, die Stadt Klagenfurt möchte sich bei dem betroffenen Herrn offiziell aufrichtig entschuldigen“, so das Magistrat nach dem „Krone“-Artikel. Für Rollstuhlfahrer Alberto Fellner, der sich (wie berichtet) aufgrund eines von einem Tag auf den anderen versperrten Behinderten-WCs im Rathaus einnässen musste und dadurch auf dem Heimweg auch noch eine Harnwegsinfektion erlitten hat, kein Trost.