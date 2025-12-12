Versperrtes Behinderten-WC: „Mir fehlen die Worte“

FC Bayern plant Gespräche mit Glasner-Schützling
Der „Krone“-Bericht über ein versperrtes Behinderten-WC im Klagenfurter Rathaus samt den traurigen Folgen für Rollstuhlfahrer Alberto Fellner schlägt hohen Wellen. Zumindest kam jetzt eine Entschuldigung.
„Der Vorfall ist absolut bedauerlich, die Stadt Klagenfurt möchte sich bei dem betroffenen Herrn offiziell aufrichtig entschuldigen“, so das Magistrat nach dem „Krone“-Artikel. Für Rollstuhlfahrer Alberto Fellner, der sich (wie berichtet) aufgrund eines von einem Tag auf den anderen versperrten Behinderten-WCs im Rathaus einnässen musste und dadurch auf dem Heimweg auch noch eine Harnwegsinfektion erlitten hat, kein Trost.
