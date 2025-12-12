Kiloweise Cannabis in Hermagorer Wohnung

FC Bayern plant Gespräche mit Glasner-Schützling
4,5 Kilogramm Cannabis wurden in einer Gailtaler Wohnung sichergestellt. Die Bewohner, ein Pärchen, bauten die Drogen offenbar für den Verkauf an.
Ermittlungen führten Beamte am Donnerstag mit einem Durchsuchungsbefehl in eine Wohnung in Hermagor. Und dort fanden sie genau das, was sie gesucht hatten: Eine ganze Menge Suchtmittel. Das Pärchen, das in der Wohnung lebt, hatte, offenbar mit Plan in den Verkauf zu gehen, zumindest seit Oktober 2025 mehrere Cannabispflanzen angebaut. „Im Zuge der Erhebungen bzw. Durchsuchung konnte mehr als 4500 Gramm getrocknetes Cannabiskraut sichergestellt werden“, erklärt ein Polizist. Weitere Erhebungen laufen.
