Zwei Operationen erfolgt, so geht es jetzt weiter

Michelle Gisin ist nach ihrem Trainingssturz am Donnerstag in St. Moritz erfolgreich operiert worden, wie ihr Trainer Beat Tschuor erklärt. Jetzt sollen weitere Untersuchungen erfolgen, das Knie wurde bisher noch nicht operiert.
„Die zwei Operationen an der Halswirbelsäule und am rechten Handgelenk sind gut verlaufen. Ich habe eine Sprachnachricht von ihr erhalten, sie wirkte sehr positiv. Sie hat die Situation analysiert und dem Team alles Gute gewünscht“, wird Tschuor vom „Blick“ zitiert.
Knie wurde noch nicht operiert
Gisin gehe es den Umständen entsprechend gut, erklärt der Trainer: „Das Knie wurde noch nicht operiert – Untersuchungen werden folgen. Sie ist immer noch in der Hirslanden-Klinik in Zürich. Für wie lange, kann ich nicht sagen.“ Sie hat sich mittlerweile auch bei ihren Teamkolleginnen gemeldet.
Das Rennen heute (hier im Liveticker) schaut sie sich im Spital an, kündigte die Schweizerin an. Die 32-Jährige kam im Abfahrtstraining zu Sturz, nachdem sie die Kontrolle über ihre Skier verloren hatte und ungebremst in die Sicherheitsnetze geflogen war.
