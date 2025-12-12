Zwei Operationen erfolgt, so geht es jetzt weiter

Knie wurde noch nicht operiert

Gisin gehe es den Umständen entsprechend gut, erklärt der Trainer: „Das Knie wurde noch nicht operiert – Untersuchungen werden folgen. Sie ist immer noch in der Hirslanden-Klinik in Zürich. Für wie lange, kann ich nicht sagen.“ Sie hat sich mittlerweile auch bei ihren Teamkolleginnen gemeldet.