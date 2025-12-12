Mit fast 60! Topmodel Milva Spina erobert Modewelt

Mit ihren markanten grauen Haaren und fast 60 Jahren lässt sie ihre deutlich jüngeren Kolleginnen gnadenlos alt aussehen. Milva Spina strahlt Stil, Selbstbewusstsein und Klasse aus und das ganz ohne Altersfilter. Krone.tv hat das Topmodel beim Lookbook-Shooting des Haute Couture Award getroffen.