Volkshilfe in Not: Shops sperren zu, Kündigungen
Probleme bei Finanzen
Eine gemeinnützige Organisation, die anderen helfen soll, ist jetzt selbst in finanzielle Not geraten: OÖ-Volkshilfe-Geschäftsführerin Jasmine Chansri bestätigt gegenüber der „Krone“ eine Reihe von Kündigungen, außerdem werden drei Standorte zugesperrt.
Am Donnerstag trafen sich die Beschäftigten der SPÖ-nahen Volkshilfe Oberösterreich zur traditionellen Weihnachtsfeier. Ruhig und besinnlich soll die Zusammenkunft aber nicht gewesen sein. Denn erst Ende November wurden die etwa 1500 Mitarbeiter der Sozialorganisation informiert, dass es bei der Finanzierung Probleme gibt.
