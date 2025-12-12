Volkshilfe in Not: Shops sperren zu, Kündigungen

Am Donnerstag trafen sich die Beschäftigten der SPÖ-nahen Volkshilfe Oberösterreich zur traditionellen Weihnachtsfeier. Ruhig und besinnlich soll die Zusammenkunft aber nicht gewesen sein. Denn erst Ende November wurden die etwa 1500 Mitarbeiter der Sozialorganisation informiert, dass es bei der Finanzierung Probleme gibt.