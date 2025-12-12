Vorteilswelt
Vor Arche Noah

Kleine Hündin bei eisiger Kälte einfach ausgesetzt

Steiermark
12.12.2025 10:05
Die kleine „Elsa“ wurde einfach in der Kälte ausgesetzt.
Die kleine „Elsa“ wurde einfach in der Kälte ausgesetzt.(Bild: Arche Noah)

In der Nacht auf Freitag wurde eine kleine Hündin vor dem Grazer Tierheim Arche Noah einfach ausgesetzt. Die rund vier Monate alte „Elsa“ muss jetzt aufgepäppelt werden und wartet dann auf ein warmes Zuhause.

Das Team der Arche Noah sprach von einem Schock, als sie am Freitag um sieben Uhr in der Früh eine Katzenbox vor dem Haupteingang fanden. Darin aber kein Kätzchen, sondern ein kleiner Hund. Trotz eisiger Kälte in der Nacht nur durch eine dünne Decke geschützt. Die junge Hündin zitterte am ganzen Körper und flüchtete förmlich in die Arme von Tierpflegerin Lisa, die sie gefunden hatte. 

„Elsa“ stammt aus Mazedonien
Bei der Erstuntersuchung durch eine Tierärztin zeigte sich, dass es sich um einen rund vier Monate alten Pekinesen-Mix handelt. Die Hündin wurde vom Arche-Noah-Team „Elsa“, nach Disneys Eisprinzessin, benannt. Die kleine Hündin war sogar gechippt, beim Auslesen zeigte sich, dass sie aus Mazedonien stammt.

Tierpflegerin Lisa hat die kleine „Elsa“ Freitagfrüh gefunden.
Tierpflegerin Lisa hat die kleine „Elsa“ Freitagfrüh gefunden.(Bild: Arche Noah)

Nun muss die kleine „Elsa“ wochenlang in Quarantäne, braucht alle Impfungen, Entwurmungen und Tests. Erst, wenn sie wieder aufgepäppelt ist, wird sie hoffentlich in ein liebevolles neues und endgültiges Zuhause entlassen. Die Versorgung von Tieren wie „Elsa“ ist allerdings teuer und vom Tierheim alleine kaum zu stemmen. Deshalb bittet man um Unterstützung in Form von Spenden: Empfänger Aktiver Tierschutz Austria, IBAN AT71 3800 0000 0513 5025, Verwendungszweck: Elsa.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

