Kleine Hündin bei eisiger Kälte einfach ausgesetzt

Das Team der Arche Noah sprach von einem Schock, als sie am Freitag um sieben Uhr in der Früh eine Katzenbox vor dem Haupteingang fanden. Darin aber kein Kätzchen, sondern ein kleiner Hund. Trotz eisiger Kälte in der Nacht nur durch eine dünne Decke geschützt. Die junge Hündin zitterte am ganzen Körper und flüchtete förmlich in die Arme von Tierpflegerin Lisa, die sie gefunden hatte.