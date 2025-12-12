Rapper soll Shiffrin und Co. zu Edelmetall führen

Auch bei NBC im Einsatz

Schon länger war klar, dass er erneut als Korrespondent von Olympischen Spielen berichten wird. Nach seiner vielfach gelobten Premiere bei den Sommerspielen im vergangenen Jahr in Paris wird der 54-jährige Musiker auch bei den Winterspielen im kommenden Februar in Italien im Einsatz sein, wie der US-Sender NBC unlängst mitteilte.