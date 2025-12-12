Wild gewann ohne Rossi, Detroit verlor mit Kasper

Minnesota Wild hat in der National Hockey League (NHL) am Donnerstag (Ortszeit) trotz zweimaligen Rückstands einen klaren Sieg gefeiert. Das Team des derzeit verletzten Marco Rossi gewann gegen die Dallas Stars mit 5:2. Matchwinner für die Gastgeber waren Matt Boldy mit einem Tor und zwei Vorlagen und Marcus Johansson mit einem Doppelpack. Marco Kasper und die Detroit Red Wings bezogen hingegen bei den Edmonton Oilers eine 1:4-Niederlage.