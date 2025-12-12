Wild gewann ohne Rossi, Detroit verlor mit Kasper

Minnesota Wild hat in der National Hockey League (NHL) am Donnerstag (Ortszeit) trotz zweimaligen Rückstands einen klaren Sieg gefeiert. Das Team des derzeit verletzten Marco Rossi gewann gegen die Dallas Stars mit 5:2. Matchwinner für die Gastgeber waren Matt Boldy mit einem Tor und zwei Vorlagen und Marcus Johansson mit einem Doppelpack. Marco Kasper und die Detroit Red Wings bezogen hingegen bei den Edmonton Oilers eine 1:4-Niederlage.
Den Sieg der Kanadier brachten Zach Hyman mit drei Treffern und Oilers-Star Connor McDavid mit vier Assists unter Dach und Fach. Während Detroit im Osten derzeit auf Rang sechs liegt, ist Minnesota im Westen Fünfter. Gleich vier Tore erzielte Steven Stamkos für die Nashville Predators bei deren 7:2-Sieg gegen die St. Louis Blues.
