Ist dieser Abgang ein Grund für Eisbullen-Krise?

Bei den Bulls sorgte er in 39 Partien für 31 Scorerpunkte. Bewies im Grunddurchgang wie auch in den Play-offs seinen Torriecher. Scott Kosmachuk wurde mit den Salzburgern, bei denen er gerne geblieben wäre, vergangene Saison Meister. Nun ist er nach einem Kurz-Intermezzo in der Slowakei zurück in der Liga. Besser gesagt in Wien. Am Sonntag musste er gegen seine „Ex“ aber noch zusehen. „Sehr schade. Ich hätte gerne schon gespielt“, sagte der 31-Jährige, der auch einen Grund für die schwere Eisbullen-Saison nannte.