Ist dieser Abgang ein Grund für Eisbullen-Krise?

Ex-Eisbulle Scott Kosmachuk geht wieder in der Ice Hockey League auf Torejagd Wechsel von Assistent Ben Cooper „tut dem Team weh“
Bei den Bulls sorgte er in 39 Partien für 31 Scorerpunkte. Bewies im Grunddurchgang wie auch in den Play-offs seinen Torriecher. Scott Kosmachuk wurde mit den Salzburgern, bei denen er gerne geblieben wäre, vergangene Saison Meister. Nun ist er nach einem Kurz-Intermezzo in der Slowakei zurück in der Liga. Besser gesagt in Wien. Am Sonntag musste er gegen seine „Ex“ aber noch zusehen. „Sehr schade. Ich hätte gerne schon gespielt“, sagte der 31-Jährige, der auch einen Grund für die schwere Eisbullen-Saison nannte.
Zu Gast in Villach
„Dass Ben Cooper (Ex-Co., Anm.) den Verein verlassen hat, tut dem Team glaube ich sehr weh“, meinte der Angreifer. Cooper war vier Spielzeiten als Assistent im Trainerstab, holte dabei immer den Titel. „Er war ein unglaublicher Typ und hat stets für gute Stimmung gesorgt“, fügte Kosmachuk über den Coach hinzu, der jetzt als Cheftrainer in Ljubljana von Rang drei grüßt. Zwölf Zähler vor den Eisbullen! Die müssen heute im Liga-Nachtrag in Villach ran. Für Angreifer Michael Raffl die erstmalige Heimkehr zu seinem Heimatklub. „Mit Villach sind es immer harte Duelle“, weiß der Kärntner.
Ice Hockey League, heute: VSV – RB Salzburg, 19.15.
