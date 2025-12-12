Eislaufverein Wörthersee schützt seit 135 Jahren

EVW zählt „zu den ganz Großen“

Der Verein selbst wurde am 7. März 1890 aus der Taufe gehoben. Seinen Bekanntheitsgrad hat er vor allem durch die Natureisbetreuung erlangt – Hörzendorfersee, Längsee, Aichwaldsee, Landkanal, Rauschelesee und Wörthersee werden betreut. Das ist auch der Grund, warum man sich zu den „weltweit wohl ganz Großen in diesem Bereich“ zählt. Und dieser enorme Aufwand gelingt nur, wenn alle an einem Strang ziehen und beherzt mitarbeiten: Mit aktuell 150 Mitgliedern ist der EVW eine der vereinsstärksten Einrichtungen Klagenfurts, erläutert der Obmann.