Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Zukunftspläne

Eislaufverein Wörthersee schützt seit 135 Jahren

Kärnten
12.12.2025 10:00
Früher, als der Lendkanal und der Wörthersee noch jedes Jahr zufroren, trafen sich etliche ...
Früher, als der Lendkanal und der Wörthersee noch jedes Jahr zufroren, trafen sich etliche Klagenfurterinnen und Klagenfurter zum Eislaufen.(Bild: Eislaufverein Wörthersee)

Ob der Wörthersee heuer zufriert und wir von Klagenfurt bis Velden eislaufen werden, wie zuletzt im Winter 2006? Was vor 60 Jahren keine Besonderheit war, passiert heute nur selten. Obmann René Riepan über die lange Geschichte des Eislaufvereins Wörthersee, heutige Schwierigkeiten und Zukunftspläne.

0 Kommentare

Er war aufregend, der Winter 2006: Der erste Monat des Jahres war noch nicht vorbei, als der Wörthersee zum Eislaufen freigegeben wurde – das war am 28. Jänner. Und wenige Tage später, am 11. Februar, konnten besonders sportliche Kärntner mit den Eislaufschuhen von Klagenfurt bis Velden fahren. Schon am 13. Februar war der Spaß zwar wieder vorbei, aber immerhin. Heute, fast 20 Jahre später, scheint dickes Eis am Wörthersee eine Seltenheit geworden zu sein.

Werden wir heuer wieder unsere Runden ziehen können, dort, wo wir im Sommer ins kühle Nass köpfeln? Diese Frage beschäftigt nicht nur die zahlreichen Eislaufbegeisterten, sondern auch für den Eislaufverein Wörthersee (EVW) in der Landeshauptstadt hat dieses Thema hohe Priorität.

Die Pfleger und Hüter des Eises feiern heuer ein stolzes Jubiläum: Seit 135 Jahren kümmern sie sich um die Eisflächen auf Kärntens Gewässern. „Ja, 2006, das war für uns schon ein besonderes Jahr. Tausende haben die Möglichkeit genutzt, den Wörthersee in all seiner Faszination nicht schwimmend, sondern per Kufenerlebnis von Klagenfurt bis Velden zu erleben. Allerdings währte dieser Traum wetterbedingt nur zwei Tage lang“, blickt Obmann René Riepan mit Wehmut zurück.

Die Eisflächen wurden früher manuell, heute teils mit Autos gereinigt.
Die Eisflächen wurden früher manuell, heute teils mit Autos gereinigt.(Bild: Eislaufverein Wörthersee)
Eisschnell- und Eiskunstlauf werden seit Jahrzehnten. betrieben.
Eisschnell- und Eiskunstlauf werden seit Jahrzehnten. betrieben.(Bild: Eislaufverein Wörthersee)
Bereits vor mehr als 100 Jahren sorgte der EVW für sicheres Eislaufen.
Bereits vor mehr als 100 Jahren sorgte der EVW für sicheres Eislaufen.(Bild: Eislaufverein Wörthersee)
Rennen auf dem Eis zogen seit jeher schaulustiges Publikum an.
Rennen auf dem Eis zogen seit jeher schaulustiges Publikum an.(Bild: Eislaufverein Wörthersee)
Die Freude am Eis ist generationenübergreifend – heute wie früher.
Die Freude am Eis ist generationenübergreifend – heute wie früher.(Bild: Eislaufverein Wörthersee)
Der EVW wurde im 19. Jahrhundert gegründet.
Der EVW wurde im 19. Jahrhundert gegründet.(Bild: Eislaufverein Wörthersee)
In Kärnten schon immer ein beliebter Sport: Eishockey
In Kärnten schon immer ein beliebter Sport: Eishockey(Bild: Eislaufverein Wörthersee)

EVW zählt „zu den ganz Großen“
Der Verein selbst wurde am 7. März 1890 aus der Taufe gehoben. Seinen Bekanntheitsgrad hat er vor allem durch die Natureisbetreuung erlangt – Hörzendorfersee, Längsee, Aichwaldsee, Landkanal, Rauschelesee und Wörthersee werden betreut. Das ist auch der Grund, warum man sich zu den „weltweit wohl ganz Großen in diesem Bereich“ zählt. Und dieser enorme Aufwand gelingt nur, wenn alle an einem Strang ziehen und beherzt mitarbeiten: Mit aktuell 150 Mitgliedern ist der EVW eine der vereinsstärksten Einrichtungen Klagenfurts, erläutert der Obmann.

Talentierte Eisschnellläufer
Für eine sinnvolle, kostengünstige und gesunde Bewegungsmöglichkeit sorgt der Verein nicht nur im Breitensportbereich mit dem Publikumseislauf – zwei wichtige Säulen der Vereinsstruktur sind Eiskunst- und Eisschnelllauf. Letzterer hat selbst eine lange Geschichte: Bis zum Ersten Weltkrieg zählten die Eisschnellläufer des EVW zu den Spitzenreitern der Monarchie. „Eines dieser herausragenden Talente war der mehrfache österreichische Meister Thomas Bohrer, der bei Europameisterschaften zweimal Silber und einmal Bronze gewann“, weiß Riepan.

Große Nachwuchshoffnung: Die Geschwister Anastasia und Karl Goschescheck sind talentierte ...
Große Nachwuchshoffnung: Die Geschwister Anastasia und Karl Goschescheck sind talentierte Sportler!(Bild: Dieter Arbeiter)
Die ehemalige Einkunstläuferin Claudia Kristofics-Binder (ganz re.) feierte mit dem EVW.
Die ehemalige Einkunstläuferin Claudia Kristofics-Binder (ganz re.) feierte mit dem EVW.(Bild: Dieter Arbeiter)
Im Lakesidepark feierte der EVW sein 135-jähriges Bestehen.
Im Lakesidepark feierte der EVW sein 135-jähriges Bestehen.(Bild: Dieter Arbeiter)

Nach dem Ersten Weltkrieg erlangte dann der Eiskunstlauf eine immer stärkere Bedeutung und Klagenfurt zählte neben Wien zu den Hochburgen der graziösen Form auf dem Eis. Auch in diesem Bereich gab es achtbare Erfolge auf der nationalen Ebene.

Heute keimt wieder große Hoffnung im Nachwuchsbereich auf: Das Geschwisterpaar Goschescheck ist erfolgreich im Eiskunstlauf und ist auf dem besten Weg, auch auf nationaler Ebene durchzustarten. Die ehemalige Spitzen-Eiskunstläuferin Claudia Kristofics-Binder unterstützt den EVW als engagierte Trainerin und hat wertvolle Tipps für die jungen Sportler parat.

Eislaufverein Wörthersee

Der EVW betreut mehrere Natureisflächen in Kärnten. Auf der Homepage evw.at finden Interessierte die aktuell freigegebenen und damit sicheren Eisflächen:

  • Aichwaldsee
  • Hörzendorfersee
  • Längsee
  • Lendkanal
  • Rauschelesee
  • Wörthersee

Klimawandel und fehlende Trainingsmöglichkeiten
Doch die neue Zeit bringt auch Herausforderungen mit sich: Beim Eisschnelllauf muss man wegen fehlender Trainingsmöglichkeiten nach Innsbruck oder Inzell ausweichen. Eiskunstlauf trainieren die Wintersportler in der Eishalle. Was den Verantwortlichen des EVW ebenfalls schon seit Jahren Kopfzerbrechen bereitet: die klimatischen Veränderungen, die den Eislaufbetrieb am Natureis immer schwieriger machen. Erst im vergangenen Winter musste die Lend nach kurzem Betrieb wieder gesperrt werden.

„Wir haben uns daher entschlossen, unsere Sektion Publikumseislauf schrittweise in die Sektion Fitsport umzuwandeln“, informiert Riepan: „Unser Augenmerk legen wir auf vielfältige und gesundheitsfördernde Bewegungsangebote für alle Altersgruppen.“ Ergänzend zum Eisschnelllauf soll das Angebot um Inline-Skating erweitert werden.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.700 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
130.872 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Kärnten
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
101.486 mal gelesen
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Mehr Kärnten
Große Zukunftspläne
Eislaufverein Wörthersee schützt seit 135 Jahren
„Krone“-Liveticker
Zeitenwende: Koralmbahn wird offiziell eröffnet
Krone Plus Logo
Späte Entschuldigung
Versperrtes Behinderten-WC: „Mir fehlen die Worte“
Pärchen verdächtig
Kiloweise Cannabis in Hermagorer Wohnung
Krone Plus Logo
Rückkehr zu Jugendklub
Michi Raffl: „VSV war immer mein zweites Zuhause“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf