Elfter Auswärtssieg für Denver Nuggets in Serie

LIVE: Ein Zehntel fehlt Ortlieb auf die Bestzeit
Ski-Weltcup im Ticker
Die Denver Nuggets um Basketball-Superstar Nikola Jokic haben am Donnerstag (Ortszeit) in der NBA ihren elften Auswärtssieg in Serie und damit einen Klubrekord gefeiert. Das Team aus Colorado gewann bei den Sacramento Kings mit 136:105.
Jokic kam dabei auf 36 Punkte, zwölf Rebounds und acht Assists. Eine Überraschung gab es in Milwaukee, wo die Boston Celtics den ersatzgeschwächten Bucks mit 101:116 unterlagen und die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge kassierten.
