So sieht Austria Klagenfurts Winterfahrplan aus

Sechs Siege in ersten acht Runden

In den ersten acht Runden hatten die Klagenfurter sechs Siege eingefahren, lachte man von Platz zwei! „Am Anfang funktionierte das Kollektiv super, hatten wir auch das nötige Spielglück“, erklärt Trainer Rolf Landerl. Dann folgten die zwei Pleiten in den Spitzenspielen – 0:4 gegen die Admira, 1:2 gegen St. Pölten. „Die erste Niederlage konnten wir gut wegstecken, die zweite nicht mehr. Dann ging’s bergab.“