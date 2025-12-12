Vorteilswelt
Letztes Match 2025

So sieht Austria Klagenfurts Winterfahrplan aus

Kärnten
12.12.2025 10:59
Austria Klagenfurt-Trainer Rolf Landerl hofft in Wien auf einen Sieg.
Austria Klagenfurt-Trainer Rolf Landerl hofft in Wien auf einen Sieg.(Bild: Josef Kuess)

Austria Klagenfurt muss am heutigen Freitag in der 2. Liga im letzten Meisterschaftsmatch 2025 zu den Austria Wien Amateuren. Nach nur drei Punkten aus den letzten acht Partien soll der Unlauf enden. Trainer Landerl hofft auf ein Hapy End. 

Einen ersten Schritt aus der Krise! Auf den hofft Austria Klagenfurt am heutigen Freitag (19) im letzten Meisterschaftsspiel 2025 in der 2. Liga bei den Austria Wien Amateuren. In den letzten acht Partien reichte es nur mehr für drei Pünktchen, ist man als Elfter nur mehr ganze vier Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt.

Sechs Siege in ersten acht Runden
In den ersten acht Runden hatten die Klagenfurter sechs Siege eingefahren, lachte man von Platz zwei! „Am Anfang funktionierte das Kollektiv super, hatten wir auch das nötige Spielglück“, erklärt Trainer Rolf Landerl. Dann folgten die zwei Pleiten in den Spitzenspielen – 0:4 gegen die Admira, 1:2 gegen St. Pölten. „Die erste Niederlage konnten wir gut wegstecken, die zweite nicht mehr. Dann ging’s bergab.“

Marc Andre Schmerböck und die Austria wollen wieder jubeln.
Marc Andre Schmerböck und die Austria wollen wieder jubeln.(Bild: GEPA)

Wobei Landerl sich hinter die Mannschaft stellt. „Sie arbeitet hart, wir werden aber dafür nicht belohnt. Hoffentlich können wir uns diesmal das Glück erkämpfen. Es wäre so wichtig, mit einem Sieg in die Pause zu gehen.“

Auch Micheu glaubt ans Team
Präsident Robert Micheu bläst ins selbe Horn. „Wir wurden zuletzt eiskalt für unsere Eigenfehler bestraft, die gilt es abzustellen. Aber ich glaube an das Team.“ Die Anreise erfolgt am Matchtag nach einem leichten Training und gemeinsamen Mittagessen. Die lädierten Ranacher und Krnjic fehlen weiter, Deumi-Nappi (Knie) ist fraglich.

Ein Camp ist kein Thema
Der Winterplan der Violetten steht vorerst: Läuft über die Weihnachtszeit hinter den Kulissen alles reibungslos ab, steigt der Trainingsstart erst am 12. Jänner. Denn die Frühjahrssaison geht für Violett nicht – wie für alle anderen – am 20. Februar los, sondern erst eine Woche später bei Schwarz-Weiß Bregenz.

Der Grund: Das für den Start anberaumte Heimspiel gegen Stripfing wurde aufgrund des Konkurses der ausgestiegenen Niederösterreicher gecancelt. Kurios: Das nächste Match in Klagenfurt findet überhaupt erst wieder am 13./14./15. März statt – da kommt dann der FAC.

Folgende Tests sind bereits fixiert: Am 21. Jänner geht‘s gegen Völkermarkt, möglicherweise zwei Tage später in Moosburg gegen die WAC Amateure. Treibach (3. Feber) und Voitsberg (20. Feber) sind weitere Sparringpartner. Ein slowenischer Klub soll noch folgen. Ein Trainingslager ist aufgrund der finanziellen Probleme kein Thema.

Porträt von Albert Kurka
Albert Kurka
Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Spiel: Snake
Snake
