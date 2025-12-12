Unser Sohn ist 19: „Warum muss er ins Altersheim?“

Es gibt Geschichten, die im Gedächtnis bleiben. Danijels ist eine davon: Der 19-jährige Burgenländer soll dort leben, wo andere ihren Lebensabend verbringen, im Altersheim. Nicht, weil er alt wäre, sondern weil es im Burgenland keine Einrichtung für junge Menschen mit so hohem Pflegebedarf gibt.