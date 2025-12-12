Unser Sohn ist 19: „Warum muss er ins Altersheim?“

FC Bayern plant Gespräche mit Glasner-Schützling
Danijel benötigt Intensivpflege auf höchstem Niveau. Doch im Burgenland gibt es keine Einrichtung für junge Leute mit so komplexen Krankheitsbildern. Seit Monaten kämpft seine Familie gegen Verlegungen, Behörden und die Angst, ihren Sohn in einem Umfeld zu wissen, das seinem Alter nicht entspricht.
Es gibt Geschichten, die im Gedächtnis bleiben. Danijels ist eine davon: Der 19-jährige Burgenländer soll dort leben, wo andere ihren Lebensabend verbringen, im Altersheim. Nicht, weil er alt wäre, sondern weil es im Burgenland keine Einrichtung für junge Menschen mit so hohem Pflegebedarf gibt.
