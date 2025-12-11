Grazer Polizei rüstet sich für serbische Hooligans

Auch Wasserwerfer soll kommen

Die Polizei rüstet sich deshalb mit einem Großaufgebot. „Das ist sicher auch für uns ein ganz besonderes Spiel mit einer enormen Herausforderung“, bestätigt Grundnig. Bei europäischen Hochrisikospielen, wie zuletzt gegen Feyenoord Rotterdam, war die Polizei mit 700 Beamten im Einsatz. Diesmal werden es wohl noch mehr sein. Insider sprechen von der sicherheitstechnisch brisantesten Partie in Graz überhaupt. Auch ein Wasserwerfer zur Abschreckung wurde wieder angefragt – ob er auch wirklich aus Wien kommt, war am frühen Donnerstagvormittag aber noch unsicher.