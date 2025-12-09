Warum Problem-Fans mitten durch die Stadt ziehen

Marcus Höfl und Marion Popp heiraten in Kitzbühel
Nach dem Grazer Derby am Wochenende zwischen Sturm und GAK wartet am Donnerstag (18.45) in der Fußball-Europa League das nächste hochbrisante Match in der Liebenauer Merkur Arena. Roter Stern Belgrad kommt mit seinen Fans – und mit einem schlechten Ruf.
Rangers, Celtic, Nottingham, Panathinaikos – und jetzt Roter Stern Belgrad! Für die Sturm-Fans ist in dieser Europa-League-Saison quasi schon verfrüht Weihnachten, ein Kultduell jagt das nächste. Das Aufeinandertreffen mit dem serbischen Traditionsverein Roter Stern in Graz-Liebenau am 11. Dezember steht aber auch unter einem „besonderen Stern“.
