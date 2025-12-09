Warum Problem-Fans mitten durch die Stadt ziehen

Rangers, Celtic, Nottingham, Panathinaikos – und jetzt Roter Stern Belgrad! Für die Sturm-Fans ist in dieser Europa-League-Saison quasi schon verfrüht Weihnachten, ein Kultduell jagt das nächste. Das Aufeinandertreffen mit dem serbischen Traditionsverein Roter Stern in Graz-Liebenau am 11. Dezember steht aber auch unter einem „besonderen Stern“.