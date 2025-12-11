Neues Team für Höll: „Liebe auf den ersten Blick“

In der vergangenen Saison, als Höll WM-Gold sowie zum vierten Mal den Gesamtweltcup im Downhill gewinnen konnte, fuhr sie noch für YT Mob. Das US-amerikanische Team musste zwischen den Rennen aber plötzlich Insolvenz anmelden, die letzten Bewerbe hatten die Fahrer selbst finanziert. „Es war eine schöne Überraschung, aber ich bin fest davon überzeugt, dass jede verschlossene Tür eine neue Chance eröffnet“, blickt die Pinzgauerin optimistisch in die Zukunft.