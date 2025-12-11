Neues Team für Höll: „Liebe auf den ersten Blick“

Mountainbikerin Valentina Höll hat ein neues Team gefunden. Die Pinzgauerin musste sich ein neues suchen, weil YT Mob in der vergangenen Saison insolvent gegangen ist. Seit Donnerstag steht fest, mit welchem Bike die 24-Jährige ihren fünften Gesamtweltcupsieg in Angriff nehmen wird.
„Als ich zum ersten Mal das Bike gefahren bin, war es Liebe auf den ersten Blick. Es ist sicher und stabil und dennoch so spielerisch.“ Es ist eine richtige Liebeserklärung, die Valentina Höll abgegeben hat. Sie richtet sich an ihr neues Team Commencal Schwalbe Les Orres. Am Donnerstag, ihrem 24. Geburtstag, wurde die Partnerschaft offiziell. „Ich bin unglaublich aufgeregt, Teil einer so renommierten Rennsport-Familie zu werden“, sagt die Pinzgauerin.
In der vergangenen Saison, als Höll WM-Gold sowie zum vierten Mal den Gesamtweltcup im Downhill gewinnen konnte, fuhr sie noch für YT Mob. Das US-amerikanische Team musste zwischen den Rennen aber plötzlich Insolvenz anmelden, die letzten Bewerbe hatten die Fahrer selbst finanziert. „Es war eine schöne Überraschung, aber ich bin fest davon überzeugt, dass jede verschlossene Tür eine neue Chance eröffnet“, blickt die Pinzgauerin optimistisch in die Zukunft.
Das erste Rennen der neuen Saison steigt Anfang Mai im südkoreanischen Yongpyong. Es ist das erste von insgesamt neun Weltcup-Downhill-Bewerben. In Österreich gastiert der Mountainbike-Tross von 11. bis 14. Juni in Leogang.
Nominierung für Award
Außerdem hatte die Downhill-Queen am Mittwoch einen weiteren Grund zur Freude: Sie ist für den international bekannten Laureus World Sports Award in der Kategorie Action-Sportlerin des Jahres nominiert worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.