Erste Klima-Migranten in Australien gelandet

Australien will „Mobilität in Würde“ bieten

Wissenschaftern der US-Raumfahrtbehörde NASA zufolge werden bis 2050 tägliche Gezeiten die Hälfte des Hauptatolls Funafuti überfluten, auf dem 60 Prozent der Bevölkerung leben. Das Visum biete „Mobilität in Würde“, indem es den Menschen aus Tuvalu die Möglichkeit gebe, in Australien zu leben, zu studieren und zu arbeiten, während die Auswirkungen des Klimas schlimmer werden, erklärte die australische Außenministerin Penny Wong. Die Migranten sollen dabei unterstützt werden, sich in Melbourne, Adelaide und im Bundesstaat Queensland niederzulassen.