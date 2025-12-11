Bürgermeister entdeckt Straftäter in der Krippe

Flucht in nahegelegene Kirche

Der Gesuchte hatte sich in die Kulisse gesetzt und sich hinter den Figuren verborgen. Als er angesprochen wurde, behauptete er zunächst, die Krippe sei sein Zuhause. Filoni gelang es laut Berichten zunächst, ihn dazu zu bewegen, die Szenerie zu verlassen. Kurz darauf flüchtete der Mann jedoch in eine nahegelegene Kirche, wo er verwirrt wirkte und begann, sich auszuziehen.