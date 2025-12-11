Direkt neben Jesuskind
Bürgermeister entdeckt Straftäter in der Krippe
Zwischen Ochs und Esel hatte er wohl auf ein stilles Versteck gehofft – doch die ungewöhnliche Szenerie fiel sofort auf. In der süditalienischen Stadt Galatone ist ein gesuchter Straftäter in einer übergroßen Weihnachtskrippe festgenommen worden, nachdem der Bürgermeister persönlich auf die sich bewegende Gestalt zwischen den Figuren aufmerksam geworden war.
Nach übereinstimmenden Medienberichten bemerkte Bürgermeister Flavio Filoni beim Vorbeigehen an der Krippe am Hauptplatz von Galatone eine Person, die sich zwischen den menschengroßen Figuren bewegte. Er alarmierte die Behörden.
Mann wurde per Haftbefehl gesucht
Wie die Stadt anschließend mitteilte, handelte es sich um einen 38-jährigen Mann aus Ghana, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der Mann hätte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten und 15 Tagen antreten sollen – wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft Bologna hatte ihn per Haftbefehl gesucht.
Flucht in nahegelegene Kirche
Der Gesuchte hatte sich in die Kulisse gesetzt und sich hinter den Figuren verborgen. Als er angesprochen wurde, behauptete er zunächst, die Krippe sei sein Zuhause. Filoni gelang es laut Berichten zunächst, ihn dazu zu bewegen, die Szenerie zu verlassen. Kurz darauf flüchtete der Mann jedoch in eine nahegelegene Kirche, wo er verwirrt wirkte und begann, sich auszuziehen.
Die daraufhin alarmierte Polizei brachte ihn zur Identitätsfeststellung auf die Wache und anschließend in das Polizeikommissariat von Nardò. Nach Abschluss der Formalitäten wurde der 38-Jährige festgenommen und in das Gefängnis von Lecce überstellt.
