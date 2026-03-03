Erstickungsgefahr: Kinder-Teeservice zurückgerufen

Ein harmloses Teekränzchen im Kinderzimmer kann im schlimmsten Fall gefährlich werden: Das Kinderspielzeug „Tee Set Metall“ von Flying Tiger Copenhagen wird zurückgerufen. Grund dafür sind Kleinteile, die sich lösen können – und damit insbesondere für Kleinkinder zur Gefahr werden.
Wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Dienstag auf ihrer Homepage mitteilte, können sich vom Deckel der Teekanne sowie von den Metallverschlüssen des Aufbewahrungsbehälters kleine Teile ablösen. Diese könnten von Kleinkindern verschluckt werden. „Diese Kleinteile könnten für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen“, heißt es in der Mitteilung der Behörde.
Produziert wird das betroffene „Tee Set Metall“ vom Unternehmen Flying Tiger Copenhagen. Das Teeservice ist seit August 2024 im Verkauf. Betroffen ist das Produkt mit der Artikelnummer 3058431.
Kundinnen und Kunden werden aufgefordert, die Verwendung des Spielzeugs umgehend einzustellen. Das Teeservice kann in jeder Filiale von Flying Tiger Copenhagen zurückgegeben werden. Laut Unternehmen wird der Kaufpreis vollständig rückerstattet.
