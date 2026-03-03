Posse um Anwalt, der bei Verkehrskontrolle drohte

Österreichs Justiz leidet unter Personal- und Ressourcenengpässen. Umso mehr verwundern Verhandlungen wie jene am Dienstag in Wien, in der es um einen Vorfall geht, den der Staatsanwalt in seinem Plädoyer so bezeichnet: „Die Sache ist im Grunde sehr, sehr unspektakulär.“ Und trotzdem berichtet sogar ein Zeuge, der am 26. Juni 2024 mit seinem Hund in Wien-Alsergrund Gassi war, dass er wegen seiner (spärlichen) Beobachtungen an jenem Morgen schon vor dem Verwaltungsgericht und bei der Polizei aussagen musste. Jetzt sitzt er ein drittes Mal in der Causa im Zeugenstand, um erneut zu sagen: „Es war eine aufgeregte Situation. Gehört, was gesprochen wurde, habe ich aber nicht.“