Genossenschafter dafür

Grünes Licht für geplante Molkerei-Fusion

Salzburg
10.12.2025 11:30
Markus Buchmayr (Pinzgau Milch) und Andreas Gasteiger (SalzburgMilch) freuen sich.
Markus Buchmayr (Pinzgau Milch) und Andreas Gasteiger (SalzburgMilch) freuen sich.(Bild: Salzburg Milch)

Jetzt ist es fix: Die Genossenschafter von Salzburg Milch und Pinzgau Milch stimmten am Dienstag der Fusion mit großer Mehrheit zu. Es entsteht damit der drittgrößte Molkereikonzern Österreichs.

0 Kommentare

Die Genossenschafter der Pinzgau Milch gaben Dienstagabend mehrheitlich grünes Licht. Bei der Salzburg Milch war der entsprechende Beschluss schon am Vormittag gefasst worden. Die beiden Unternehmen kooperieren schon seit Jahren in der Produktion verschiedener Milchprodukte. Jetzt wachsen sie ganz zusammen. 

In einem ersten Schritt soll die Salzburg Milch 40 Prozent der Pinzgau Milch übernehmen. Mitte 2026 sollen dann finale Schritte erfolgen. 

Derzeit hält der Unternehmer Hans Michael Piech aus dem Porsche-Clan mit seiner HPM Immobilien Holding 40 Prozent an der Pinzgau Milch, ebenso viele Anteile gehörten der Firma Schröder Privatstiftung. Der Rest ist der regionalen Milchgenossenschaft zuzurechnen. 

Mit der Fusion ist die drittgrößte Molkerei Österreichs mit 700 Mitarbeitern und rund 3400 Lieferanten im Entstehen. Der Umsatz liegt bei mehr als 500 Millionen Euro. Alle Standorte und alle Jobs sollen erhalten bleiben, so die Zusicherung. 

Salzburg

