Grünes Licht für geplante Molkerei-Fusion

Jetzt ist es fix: Die Genossenschafter von Salzburg Milch und Pinzgau Milch stimmten am Dienstag der Fusion mit großer Mehrheit zu. Es entsteht damit der drittgrößte Molkereikonzern Österreichs.
Die Genossenschafter der Pinzgau Milch gaben Dienstagabend mehrheitlich grünes Licht. Bei der Salzburg Milch war der entsprechende Beschluss schon am Vormittag gefasst worden. Die beiden Unternehmen kooperieren schon seit Jahren in der Produktion verschiedener Milchprodukte. Jetzt wachsen sie ganz zusammen.
In einem ersten Schritt soll die Salzburg Milch 40 Prozent der Pinzgau Milch übernehmen. Mitte 2026 sollen dann finale Schritte erfolgen.
Derzeit hält der Unternehmer Hans Michael Piech aus dem Porsche-Clan mit seiner HPM Immobilien Holding 40 Prozent an der Pinzgau Milch, ebenso viele Anteile gehörten der Firma Schröder Privatstiftung. Der Rest ist der regionalen Milchgenossenschaft zuzurechnen.
Mit der Fusion ist die drittgrößte Molkerei Österreichs mit 700 Mitarbeitern und rund 3400 Lieferanten im Entstehen. Der Umsatz liegt bei mehr als 500 Millionen Euro. Alle Standorte und alle Jobs sollen erhalten bleiben, so die Zusicherung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.