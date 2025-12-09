Lkw-Fahrer aus Italien wollte Ruhezeit umgehen

Bei Kontrollen auf der Tauernautobahn (A10) erwischte die Polizei in Kuchl am Montag ein italienischer Lkw-Fahrer. Er versuchte mit zwei Fahrerkarten die Ruhezeiten-Regel zu umgehen. Die Beamten erwischten außerdem eine junge Pongauerin in einem getunten, nicht fahrtüchtigen Pkw.
In der Kontrollstelle Kuchl stellten Verkehrspolizisten am Montag, Mariä Empfängnis, einen italienischen Lastkraftfahrer (32). Der Mann hatte zwei verschiedene Fahrerkarten verwendet, um gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeiten zu umgehen. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrerkarten und zeigten den Fahrer an. Zusätzlich hoben sie eine Sicherheitsleistung von 7.500 Euro ein.
Auto mit Luftfahrwerk
Am Nachmittag kontrollierte die Polizei eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Pongau. Das Fahrzeug fiel durch seine extreme Tiefe auf. Der Pkw war mit einem Luftfahrwerk ausgestattet, wodurch die Vorderräder bei Lenkbewegungen schleifen konnten. Bei Druckverlust des Systems war das Auto nicht mehr fahr- und lenkfähig. Die Polizisten entzogen die Kennzeichen und den Zulassungsschein. Die Frau wird angezeigt.
