Lkw-Fahrer aus Italien wollte Ruhezeit umgehen

Auto mit Luftfahrwerk

Am Nachmittag kontrollierte die Polizei eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Pongau. Das Fahrzeug fiel durch seine extreme Tiefe auf. Der Pkw war mit einem Luftfahrwerk ausgestattet, wodurch die Vorderräder bei Lenkbewegungen schleifen konnten. Bei Druckverlust des Systems war das Auto nicht mehr fahr- und lenkfähig. Die Polizisten entzogen die Kennzeichen und den Zulassungsschein. Die Frau wird angezeigt.